CHP’li vekiller eşkıyalığı Meclis’e taşıdı! İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yönelik küstah saldırıya AK Parti’den peş peşe tepkiler!

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BARBARLIK VE EŞKIYALIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'liler tarafından yapılan saldırıyı lanetledi. Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" açıklamasını yaptı.

"DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

AHaber canlı yayınına katılan Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Eğer sayın bakan ile özel konuşmak istiyorlarsa komisyon başkanı odasında konuşmaları mümkün. Ama bunun yerine bu eşkıyalığı gerçekleştiriyorlar. Demokrasiye yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu siyasi tartışmadan korkanların fiziki saldırı ile bu açığı kapatmaya çalışmalarını gösteriyor. Meclis'te istenmeyen olaylar görülmüştür bu komisyonun girişinde bunun barbarca bir saldırıya dönüşmesi eşkıyalığın Meclis'e sahneye konulduğunu gösteriyor. Buradaki konuşmayı engelleyerek demokrasinin en temel prensiplerine karşı saldırı gerçekleştirilmiş oluyor. Bu siyasi barbarlığa CHP sahip çıkıyor mu çıkmıyor mu?" dedi.