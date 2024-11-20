CHP’li vekiller eşkıyalığı Meclis’e taşıdı! İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya yönelik küstah saldırıya AK Parti’den peş peşe tepkiler!

Cumhuriyet Halk Partisi yine algı ve manipülasyona sarıldı. Provokasyonun adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe komisyonu görüşmelerinde yaşandı.
Eşkıyalığı Meclis'e taşıyan CHP'li milletvekilleri görüşmenin yapılacağı salona adeta barikat kurarak Bakan Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, salona girmek isteyen Yerlikaya'yı iterken o anlar, kameralara da yansıdı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BARBARLIK VE EŞKIYALIK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'liler tarafından yapılan saldırıyı lanetledi. Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" açıklamasını yaptı.
"DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"
AHaber canlı yayınına katılan Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Eğer sayın bakan ile özel konuşmak istiyorlarsa komisyon başkanı odasında konuşmaları mümkün. Ama bunun yerine bu eşkıyalığı gerçekleştiriyorlar. Demokrasiye yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu siyasi tartışmadan korkanların fiziki saldırı ile bu açığı kapatmaya çalışmalarını gösteriyor. Meclis'te istenmeyen olaylar görülmüştür bu komisyonun girişinde bunun barbarca bir saldırıya dönüşmesi eşkıyalığın Meclis'e sahneye konulduğunu gösteriyor. Buradaki konuşmayı engelleyerek demokrasinin en temel prensiplerine karşı saldırı gerçekleştirilmiş oluyor. Bu siyasi barbarlığa CHP sahip çıkıyor mu çıkmıyor mu?" dedi.
EFKAN ALA: KABADAYILIKLARA AK PARTİ ASLA İZİN VERMEYECEK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu anlayışın bu akıl tutulmasının siyasal şiddet anlayışının bunu yapanlara bir faydasının olmadığını anlamaları lazım. Çok partili hayata geçtiğimizden beri iktidara gelememelerinin nedeni de budur. Vatandaşımız bu görüntüleri şiddetle kınamaktadır. Biz de buna izin vermeyiz. Milletten aldığımız iradeyi hiçbir bir vesayet odağı karşısında terk etmedik parlamento da bunu terk etmeyiz. Bu şiddet ve kabadayılıklara AK Parti asla izin vermeyecek" sözleriyle küstah saldırıyı lanetledi.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜLER: ŞİDDETLE KINIYORUM!
Küstah saldırıyı AHaber ekranlarında değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ise şu ifadeleri kullandı: Ben de bugün yaşanan bu talihsiz olayları şiddetle kınıyorum. Özgür Özel'in bu utanç verici durumu ortaya çıkaran şiddet uygulayan ve kabadayılık yapanlara karşı gereğini yapmasını bekliyorum. Parlamento sözlerin konuşulduğu aziz milletimizin vermiş olduğu yetkinin karşılığında hizmet ettiği bir alan Burada kabadayılık yapmak ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın çalışmalarını engellemek utanç vericidir. Bunu yapanları şiddetle kınıyorum.