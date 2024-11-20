CHP'li vekillerin Bakan Yerlikaya'ya küstah saldırısına AK Parti'den sert tepki | Video
Cumhuriyet Halk Partisi, eşkıyalığı Meclis'e taşıdı. Bütçe görüşmeleri öncesi provokasyona imza atan vekiller, adeta barikat kurarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. Küstah saldırıya AK Parti'den tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır" ifadelerini kullandı.
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