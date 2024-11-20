SON DAKİKA | CHP’den Meclis’te eşkıyalık! İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın girişini böyle engellemeye çalıştılar

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li vekillerin provokasyonu ortalığı karıştırdı.
Meclis salonunda adeta eşkıyalığa soyunan CHP'li vekiller, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı içeri almak istemedi. Salon girişinde bekleyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Yerlikaya'yı itti.
PROVOKASYON DAKİKALARCA SÜRDÜ
Meclis'te CHP'nin provokasyonu 4-5 dakika boyunca devam etti. Bakan Yerlikaya'nın salona güçlükle girdiği görüldü.
CHP'den Meclis'te provokasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişini böyle engellediler | Video