Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | CHP'den Meclis'te eşkıyalık! İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişini böyle engellemeye çalıştılar
Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:28 Son Güncelleme: 20.11.2024 10:48

SON DAKİKA | CHP'den Meclis'te eşkıyalık! İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişini böyle engellemeye çalıştılar

Son dakika haberi... Bütçe görüşmeleri için Meclis salonuna gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP'li vekillerin provokasyonu ile karşı karşıya kaldı. CHP'li vekiller adeta kapıya barikat kurarak Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, salona girmek isteyen Yerlikaya'yı itti. CHP'li vekillerin eşkıyalığa soyunduğu o anlar kameralara da yansıdı.

SON DAKİKA | CHP’den Meclis’te eşkıyalık! İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın girişini böyle engellemeye çalıştılar

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li vekillerin provokasyonu ortalığı karıştırdı.

Meclis salonunda adeta eşkıyalığa soyunan CHP'li vekiller, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı içeri almak istemedi. Salon girişinde bekleyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Yerlikaya'yı itti.

CHP'den Meclis'te provokasyon

PROVOKASYON DAKİKALARCA SÜRDÜ
Meclis'te CHP'nin provokasyonu 4-5 dakika boyunca devam etti. Bakan Yerlikaya'nın salona güçlükle girdiği görüldü.

CHP'den Meclis'te provokasyon! İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişini böyle engellediler | Video

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SON DAKİKA | CHP'den Meclis'te eşkıyalık! İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın girişini böyle engellemeye çalıştılar
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