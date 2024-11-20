CHP'den Meclis'te provokasyon

Bütçe görüşmeleri için Meclis salonuna gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP'li vekillerin provokasyonu ile karşı karşıya kaldı. CHP'li vekiller adeta kapıya barikat kurarak Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, salona girmek isteyen Yerlikaya'yı itti. CHP'li vekillerin eşkıyalığa soyunduğu o anlar kameralara da yansıdı.