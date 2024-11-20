Son dakika: İstanbul’da suya yüzde 17.5 zam! Su faturaları her ay zamlanacak

İş yerlerinde 0-15 metreküpe kadar kullanımda 84,51 TL'den 99,30 TL'ye, 16-50 metreküp fiyatı 89,49 TL'den 105,15 TL'ye, 51-100 metreküp kullanımda 109,98 TL'den 129,24 TL'ye, 101 metreküp ve üzeri kullanımlarda 114,99 TL'den 135,12 TL'ye yükseldi.

'FATURALAR HER AY ZAMLANACAK'

İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise zamma ilişkin şunlar söylendi:

"Su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafindan aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır."