İstanbul’da suya yeni yıl tarifesi: Yüzde 17,5 zam yapıldı | Video 20.11.2024 | 16:31 İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. Zammın Ocak ayından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2024 yılı 2. Olağanüstü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşti. Toplantı, İBB Meclisi 2'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İSKİ 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

SUYA YÜZDE 17,5 ORANINDA ZAM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği yer alan teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltilmesi istendi.

"2025 YILINA YÖNELİK YAKLAŞIK 88 MİLYAR TÜRK LİRASI GİDER BÜTÇESİ ÖDENEĞİ AYRILMIŞTIR"

Toplantıda konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "İdaremiz harcama bütçeleri için 2025 yılına yönelik yaklaşık 88 milyar Türk Lirası gider bütçesi ödeneği ayrılmıştır. 82 milyar liralık gelir bütçesi ile 6 milyar Türk Lirası finansman kaynağı ihtiyacı gösterilmesiyle bütçe denkliği sağlanmıştır. Yaklaşık 82 milyarlık gelir bütçesinin yüzde 79'u su geliri, yüzde 12'si İller Bankası geliri ve kalan yüzde 9'luk kısımda diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gelir bütçemiz 2024 yılındaki 47 buçuk milyar lira değerinden yaklaşık 82 milyar Türk Lirası değerine ulaşmıştır. Bu 88 milyarlık gider bütçesi tahminimizin yüzde 51'i sermaye giderleri yüzde 33'ü mali hizmet giderleri, yüzde 8'i personel ve SSK giderleri kalan yüzde 8'i de diğer giderlerden oluşmaktadır" dedi.

"İSTANBULLARIN KULLANACAĞI SUYA BU MECLİSTE DE YÜZDE 17 BUÇUK ORANINDA ZAM YAPILACAK"

Programda konuşan MHP Meclis Üyesi Sultan Aşkın, "Musluklarımızdan akan su kullandığımız su olarak geçiyor. Bu da hepimizin bütçesin ek maliyetler yüklüyor. Su kesintilerinin sonrasından musluklarımızdan gelen çamurlu suyu kullanamıyoruz. Peki, suyumuz ucuz mu? Hepimizin bildiği üzere mayıs ayında su fiyatlarına göre kullanıma göre konutta yüzde 53'e, iş yerlerinde de yüzde 60'a varan rakamlarda zam yapıldı. Önümüze gelen komisyon raporlarında da İstanbulların kullanacağı suya bu mecliste de yüzde 17 buçuk oranında zam yapılacak" şeklinde konuştu.

"BUGÜN İTİBARİYLE İSKİ FATURALARINDA YÜZDE 800 ZAM OLDU"

Programda AK Parti grubu adına söz alarak konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İSKİ'nin çok daha borçlu bir döneme girdiğini görüyoruz. Bu kadar zamlara da bu kadar borçlanmalarına rağmen İstanbul'a yeni bir bardak su getirmediklerini anlatmış olacağını anlatacağım. Bu 5 yıllık süreçte ne kadarlık bir zam oldu? Bugün itibariyle İSKİ faturalarında yüzde 800 zam oldu. Bu ne demek? Bununla beraber son yüzde 17 buçuk zam ile ilgili gelecek enflasyonla birlikte yeni yılda toplam 5 yıllık süreçte yüzde 900,49 oranında zam olmuş oldu. Peki? Yüzde 900 zamla birlikte İSKİ'ye yeni bir su gelmiş mi? Gelmemiş. Şu anda 1 metreküp suyun fiyatı dolar bazında 0.93 liradır. Ocak'ta da yüzde 17 buçuk zamla birlikte oran yüzde 92'ye çıkıyor. Yani fiyatı 1 doların üstüne çıkacak gibidir" ifadelerini kullandı.

"İSKİ TOPLAMDA 11 KAT BORÇLANMIŞ"

İSKİ'nin borçlandığını söyleyen Öztekin, "Buna karşılık, elektrik ne olmuş? 0.09 dolardan 2024 rakamlarına geldiğimizde 0.06 dolar olmuş. Elektrik fiyatları dolar bazında yüzde 33 düşmüş, su fiyatları dolar bazında yüzde 50 artmış. 2019'daki elektrik ve suya 1 birim olarak hesap yaparsak aradaki fark yüzde yüzdür. 29 Temmuz 2020'den başlayarak 20 Kasım 2023 ve 14 Mayıs 2024'e kadar olan zamlarla beraber İSKİ'nin istediği zamlar olsaydı. İSKİ 10 genel kurul yaptırmış 10 yılda suya zam teklifi sunulmuş. Şu anda İSKİ faturaları 195 lira olacaktı. Böyle bir rakam olabilir mi? İSKİ'nin borçlanmasına baktığımız zaman İSKİ, faturalar artarken 2018 yılından itibaren İSKİ'nin borcu 350 milyon liraymış. Şu andaki 5 yıllık sürede İSKİ'nin borcu 16 milyar 799 milyona çıkmış. Yani dolar bazında da 61 milyon dolarken 700 milyon dolara çıkmış. Toplamda 11 kat İSKİ borçlanmış" diye konuştu.

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.