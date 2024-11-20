Suya 5 yılda yüzde 948 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumu Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşen toplantıda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2025 yılı mali bütçesi ile performans ve yatırım programlarına ilişkin olağan Genel Kurulu yapıldı.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından yapılan sunumun ardından AK Parti Grubu adına konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İSKİ'nin herhangi yeni bir içme suyu projesi geliştirmemesine rağmen 5 yılda su birim fiyatlarına yüzde 800 zam yapıldığını kaydetti.
'5 YILDA BORCU YÜZDE 4 BİN 790 ORANINDA ARTTI'
1994 öncesindeki İSKİ yolsuzluk ve skandallarla gündeme geldiğini hatırlatan Öztekin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu seçimde 'Konutlara yüzde 50 indirimli su. İlk 10 metreküpte yüzde 50 ikinci 10 metreküp kullanımında yüzde 40 indirim uygulanacak" vaadinde bulundu. Bu vaadi tuttu mu? 5 yıllık süreçte toplamda bugün itibariyle yüzde 800 zam oldu. bununla birlikte yüzde 17,5 zamla birlikte enflasyonla zamlanmaya bağlanmasıyla yüzde 968 zam yapılmış olacak." Melen projesine laf eden bu yönetim İstanbullulara verilen suyun yüzde 67'sini Melen projesiyle karşılıyor. Su zammını dolar bazlı kıyas yaptığımızda da İSKİ'nin zam rekoru kırdığını görüyoruz.
Zam şampiyonu su faturaları. Dolar kuruyla bile elektrik ve doğalgaz faturaları gerilerken İSKİ kur karşısında da şampiyon durumda. Son 5 yılda 10 Genel Kurul yapılmış ve hepsinde zam talebinde bulunmuş. Eğer önceki dönem Cumhur İttifakı mecliste çoğunlukta olmasaydı ve bu 10 genel kuruldaki zam talepleri revize edilmeden kabul edilmiş olsaydı şu anda su metreküp birim fiyatı 190 TL olacaktı. İSKİ'nin borçlanmasına baktığımız zaman su faturaları artarken 2018 yılında 350 milyon TL iken şu an borcu 16 milyar 799 milyon TL'ye çıkmış durumda. Son 5 yılda yüzde 4 bin 790 oranında borçlanma gerçekleştirilmiş. Ayrıca vatandaşlarımız faturalandırma gün sayısını 30 günü aşmayacak şekilde yapılmasını talep etmektedir."