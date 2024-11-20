Suya 5 yılda yüzde 948 zam yapıldı

Zam şampiyonu su faturaları. Dolar kuruyla bile elektrik ve doğalgaz faturaları gerilerken İSKİ kur karşısında da şampiyon durumda. Son 5 yılda 10 Genel Kurul yapılmış ve hepsinde zam talebinde bulunmuş. Eğer önceki dönem Cumhur İttifakı mecliste çoğunlukta olmasaydı ve bu 10 genel kuruldaki zam talepleri revize edilmeden kabul edilmiş olsaydı şu anda su metreküp birim fiyatı 190 TL olacaktı. İSKİ'nin borçlanmasına baktığımız zaman su faturaları artarken 2018 yılında 350 milyon TL iken şu an borcu 16 milyar 799 milyon TL'ye çıkmış durumda. Son 5 yılda yüzde 4 bin 790 oranında borçlanma gerçekleştirilmiş. Ayrıca vatandaşlarımız faturalandırma gün sayısını 30 günü aşmayacak şekilde yapılmasını talep etmektedir."

Son dakika: İstanbul'da suya yüzde 17.5 zam! Su faturaları her ay zamlanacak