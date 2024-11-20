“Yapay Zekâ ve Kadın” Zirvesinden 7 öneri

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) Haliç Üniversitesi'nde düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin sonuç bildirisinde 7 başlıkta 'Yapay zekâ için cinsiyet adaleti önerileri' ön plana çıktı. Zirvenin sonuç bildirisi, KADEM Savunuculuk ve Araştırmalar Departmanı Direktörü Dr. Betül Özel Çicek ve KADEM Akademik Danışma Kurulu Üyesi Dr. Ravza Altuntaş Çakır tarafından deklare edildi. Bildiride 7 başlık öne çıktı. Öneri başlıkları şu şekilde sıralandı: Cinsiyete Duyarlı Yapay Zekâ Girişimlerine Yatırım Yapılması, Cinsiyet Uçurumunu Kapatmak İçin Yapay Zekâdan Yararlanılması, Yapay Zekâda Önyargının Azaltılması, Yapay Zekâda Kadın Liderliğinin Desteklenmesi, Araştırmalarda Cinsiyet Adaletinin Teşvik Edilmesi, En İyi Uygulamalar Rehberi Oluşturulması ve Demokratik Hukuk ve Politika Yapımı. Bildirinin sonunda "Belirtilen eylem planını teşvik ederek, yalnızca yenilikçi değil, aynı zamanda kapsayıcı bir yapay zekâ ortamı oluşturarak demokrasiyi besleyen sürdürülebilir ve adil bir ilerlemeyi hedefliyoruz" vurgusu yapıldı.