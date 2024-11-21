İstanbul’da örnek dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'u kentsel dönüşümle güçlendirmek için vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlıyor. Güngören'deki Şişecam Blokları da 1.5 yıl gibi kısa bir sürede yeniden yapıldı.Site sakinleri zamana yenik düşen evlerini yenilemek için bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na başvurdu. Hak sahiplerinin yüzde 100 uzlaşma sağlamasıyla TOKİ inşaatları üstlendi. 29 Mayıs 2022'de temeller atıldı. 223 bağımsız birimden oluşan yeni yaşam alanları kısa bir süre içinde tamamlandı. 9 ay önce de konutlar hak sahiplerine kura yöntemiyle teslim edildi.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp İstanbulluları kentsel dönüşüme davet etti: Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz. 2 yıl önce temelini atmıştık. 9 aydır vatandaşlarımız huzurla, güvenle oturuyorlar. Güngören'deki Şişecam Konutları sakinleri herkese örnek olsun.Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep İnan da bölgede örnek bir dönüşümün tamamlandığını ifade etti. İnan, "Burada sadece bina yıkıp yapmak şeklinde değil; çocuk oyun alanı, otoparklı, çevresiyle bütünleşmiş, depreme karşı dayanıklı, nitelikli bir yaşam alanı oluşturuldu" dedi.Yeni evlerine taşınan vatandaşlar İstanbullulara kentsel dönüşüm için çağrı yaptı. Hak sahiplerinden Aysel Subaşı, "Ev küçük dediler ama evime adımımı attım, sanki cennete girdim. 'Küçüğü buysa büyüğü hangisi?' dedim... Tam gönlümüze göre bir ev. Allah'a şükürler olsun. Komşularımıza kavuştuk. O kadar mutlu olduk ki, birbirimize koyunun kuzuyla kavuştuğu gibi kavuştuk" diye konuştu. Seyfullah Tekin yeni evlerinden çok memnun olduklarını belirtirken, Şefik Elmalı da "Mutluyum, kentsel dönüşüm güzel bir şey" ifadelerini kullandı.