Meclis’te eşkıyalık!

TEPKİ ÇIĞ GİBİ

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için Meclis salonuna gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li vekillerin provokasyonu ile karşı karşıya kaldı. CHP'li vekiller adeta kapıya barikat kurarak Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi. Geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde "Bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmayan Yerlikaya'yı bütçe görüşmelerinde salona sokmayacağız" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, salona girmek isteyen Yerlikaya'yı itti. CHP'li vekillerin eşkıyalığa soyunduğu o anlar kameralara da yansıdı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Yerlikaya ile kayyum uygulamaları için görüşme talebinde bulundu. Bu talebe olumlu yanıt verilmesine ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un, "Buyurun, odamda Bakan Bey'le görüşün" teklifine rağmen Başarır görüşmeye katılmadı. Kapıda yaşanan arbedenin ardından Bakan Yerlikaya, bir saatlik gecikmeyle salona girerek komisyonda sunumuna başladı.BMM'de önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik CHP provokasyonunun başrolünde yer alan Ali Mahir Başarır bu tip rezilliklere ilk kez kalkışmıyor. Partisinin grup başkanvekilliği görevini yapmayı provokasyon organizatörlüğü sanan Başarır, geçen sene kasım ayında Yalova Belediyesi'ndeki "zimmete para geçirme" davasında duıruşma salonunu basmış, mahkeme heyetine tehdit ve hakaretler yağdırmıştı. 2022'de kabine üyelerini Meclis kürsüsünden tehdit eden Başarır, TSK hakkında da "Katarlılara satılmış" diyerek hadsizce laflar etmişti.Plan ve Bütçe Komisyonu, söyleyeceksözü olan herkesin farklı fikirlerini veeleştirilerini ifade ettiği demokratik bir platformdur.Gazi Meclis, kaba kuvvetin değilfikirlerin yarıştığı bir ortamda, milletimizeyaraşır bir asaletle ve hukuk çerçevesindegörevini yapmaya devam edecektir.Bu saldırıbarbarlıktır, lanetliyoruz. Meclis'teeşkıyalık kabul edilemez. Barbarlıkla siyasimücadele konusunda tecrübemiz yüksektir.Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz.CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır.Gereğini yapmayanların demokrasidenbahsetmesi yalan muamelesi görecektir.Bu tür saldırılar,aziz milletimize ve milliiradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük saygısızlıktır. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz. Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir.Meclis'in demokratik işleyişine karşı yapılan saygısızca bir davranıştır, bunu kabul etmek mümkün değildir. Böylesini TBMM ilk kez görüyor. Özgür Bey'i aradım ve rahatsızlığımı ifade ettim.Meclis'te kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak utanç vericidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun gereğini yapmasını bekliyoruz.Çok yanlış, bu bir akıl tutulmasıdır. Bu bir siyaset yoksunluğudur. Derhal bu anlayıştan vazgeçilmelidir. Vatandaşımız bunu şiddetle kınamaktadır, biz de buna izin vermiyoruz. Herkesi aklıselim siyasete davet ediyorum. CHP'yi Türkiye'nin geleceğe inşasına katkıya davet ediyorum.Devletimizin temsilcilerine saygısızlık, milletimize yapılmış bir hakarettir. Bu jakoben zihniyetin nezaket ve devlet adabından ne kadar uzak olduğunu milletimiz bir kez daha gördü./ ANKARA