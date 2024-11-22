İmamoğlu’ndan baldıza kıyak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kız kardeşi Şeriman Kaya Gümüş, Üsküdar Belediyesi'ne Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı olarak atandı. Gümüş'ün 2014 yılı öncesine kadar tekstil şirketinde çalıştığı öğrenildi.Ekrem İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından imza attığı ilk işlerden biri de baldızı Şeriman Kaya Gümüş'ü belediyeye almak oldu. İmamoğlu, o dönem baldızını önce Beylikdüzü Belediyesi şirketi üzerinden işe aldı. Ardından kadroya geçirerek belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 'Sorumlu' unvanı verdi.