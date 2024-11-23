Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran cinayeti açıklaması: Katiller yargıya hesap verecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Katil ya katillerin kim olduğunun öğrenilmesi gözler bu duruşma tarihine çevrildi. Duruşmaya 1 ay gibi bir süre kalırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin A Haber'de Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

Adli soruşturma gizli yürütülen bir soruşturma. Herkesin ifadesi alındı. Kuvvetli şüphe nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar oldu. Daraltılmış baz çakışması çok önemli bir teknik. Bu tekniğin nasıl olduğuna ilişkin bilirkişilerden ayrıntılı açıklama istendi. Kriminal inceleme gönderilen deliller gibi birçok veri var dosyada. Sonuç olarak bir iddianame ortaya çıktı ve yargılama başladı. Yargılama sonrası tüm deliller kamuoyuna açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklama

Katiller gizleniyor mu gibi değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Devletin, yargının bir şeyi gizlemesi mümkün olamaz. Orada giden bir can var. Onun hakkını koruyacak olan devlettir. Onun katillerini bulmak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Mahkemenin titiz bir çalışması var. Eksik hususların giderilmesi açısından 26 Aralık'a duruşma günü verildi. Hep beraber duruşmayı takip edeceğiz. Burada önemli olan dosyadaki bilgi ve delillerdir.

Milletimiz Narin kızımızın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü merak ediyor. Burada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemli. Katil, yargılama sonucu belli olacak. Ona karar verecek, o delilleri değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız yargıdır. Yerel mahkeme karar verdikten sonra da istinaf temyiz süreci de var. Kim suçluysa bunun karşılığını görecektir.

Bizi çok üzen ve derinden sarsan olay, bu tür kadın ve çocuk cinayetlerinin devam etmemesi gerekir. Onları her türlü tehlikeye karşı koruyacak tedbirler alacağız. Çocuklara sahip çıkmamız lazım, bu tür kötü olayların önüne geçmemiz gerekir. Olay olduktan sonra da katiller yargıya hesap verecektir.

Şüphelilerin sanıkların yalanlaması onların kendi bilecekleri şeyler. HTS kayıtlarının delil olup olmayacağına ilişkin Yargıtay kararları söz konusu. Bunlar teknik konular, bunları değerlendirecek olan yargılamayı yapan mahkemedir. Muhalefet şunu demiş, bunu demiş... Bizim bir kız çocuğumuz hunharca katledilmiş. Onun hakkını savunacak olan devlettir. Hiç kimse Narin'in cansız bedeni üzerinden manipülasyon yapmasın.