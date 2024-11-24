Video Haber Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklama

24.11.2024 | 01:04

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e özel açıklama 11:39
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklama 24.11.2024 | 01:04
Başkan Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni’nde konuştu 24:20
Başkan Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni'nde konuştu 23.11.2024 | 20:30
Başkan Erdoğan: İsrail lehine karartma uygulanıyor 27:55
Başkan Erdoğan: İsrail lehine karartma uygulanıyor 23.11.2024 | 15:13
Dr. Esra Albayrak: İnsanlar, sanal bir gerçeklik, tehlikeli bir özgürlük algısı içindeler. 02:43
Dr. Esra Albayrak: “İnsanlar, sanal bir gerçeklik, tehlikeli bir özgürlük algısı içindeler. 23.11.2024 | 14:57
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi düzenlendi 05:26
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi 23.11.2024 | 14:31
Bakan Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Adli soruşturmayı biz başlattık 01:18:09
Bakan Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Adli soruşturmayı biz başlattık 23.11.2024 | 08:51
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye enerji tepkisi: Karın ağrıları bir türlü geçmedi… 33:29
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye enerji tepkisi: Karın ağrıları bir türlü geçmedi… 22.11.2024 | 15:46
Turkuvaz Medya’da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi 11:34
Turkuvaz Medya'da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi 22.11.2024 | 11:22
Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu 03:31
Şehit 18 bebek ve çocuk anısına kütüphane kuruldu 22.11.2024 | 09:25
Narin Güran cinayetinde yeni delil 06:36
Narin Güran cinayetinde yeni delil 22.11.2024 | 01:31
Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı 00:38
Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı 21.11.2024 | 23:29
Afyon’da akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu 00:12
Afyon’da akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu 21.11.2024 | 22:01
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 11:57
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 21.11.2024 | 19:45
Son dakika: Afyonkarahisar’da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı! 03:14
Son dakika: Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki restoranda yangın çıktı! 21.11.2024 | 19:24
Bolulu genç girişimciden göz kamaştıran tasarımlar 03:30
Bolulu genç girişimciden göz kamaştıran tasarımlar 21.11.2024 | 18:52
Akçakale çevreyolunda otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı 00:44
Akçakale çevreyolunda otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı 21.11.2024 | 18:12
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 00:09
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti! 21.11.2024 | 17:34
CHP’nin hadsiz tehditlerine Bakan Yerlikaya’dan cevap | Video 00:21
CHP'nin hadsiz tehditlerine Bakan Yerlikaya'dan cevap | Video 21.11.2024 | 14:58
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur 13:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Demokrasilerde bu tür saldırılara yer yoktur" 21.11.2024 | 11:46
İzmir’de polise silahlı saldırı 00:51
İzmir'de polise silahlı saldırı 20.11.2024 | 22:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA