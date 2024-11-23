Başkan Erdoğan 4. Uluslararası STK Fuarı’nda konuşuyor

4. Uluslararası STK Fuarı, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Fuarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

4. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 150 STK'mızı fuara katılımları için tebrik ediyorum. Vahdet ve uhuved ruhunun zirve yaptığı, vicdanlı yüreklerin birbirlerine daha da ısındığı bu organizasyonu düzenleyenleri tebrik ediyorum.

Burada icra edilen panellerin aramızdaki dostluğun tahkim etmesini ümit ediyor, bu niyazımızın adım adım gerçekleştiğini görmekten memnuniyet duyduğumu burada ifade etmek istiyorum.

İnsanlığın neredeyse tüm hücreleriyle kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Yanıbaşımızdaki Filistin'de 14 aydır masumlar acımasızca katlediliyor. Uluslararası medya Filistin'de işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. İsrail lehine bir karartma uygulanıyor. Bu alçak katliamları durduramya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle adeta soykırımı körüklüyor.