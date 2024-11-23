Başkan Erdoğan: İsrail lehine karartma uygulanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası STK Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki uyguladığı soykırıma dikkat çeken Başkan Erdoğan uluslararası medyaya sert çıktı. Erdoğan, "Yanı başımızdaki Filistin'de 14 aydır masumlar acımasızca katlediliyor. Uluslararası medya Filistin'de işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. İsrail lehine bir karartma uygulanıyor. Bu alçak katliamları durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle adeta soykırımı körüklüyor." ifadelerini kullandı.
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