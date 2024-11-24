İzmir Körfezi’ni foseptik çukuruna çevirdiniz

AK Parti Urla İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'İzmir sevgisi' sözlerini sert sözlerle eleştirdi. İnan, "İzmir Körfezi'ni resmen foseptik çukuruna çevirdiniz. Şehrin kanalizasyonunu İzmir Körfezi'ne boşaltarak mı İzmir'i seveceksiniz. İzmir'in geleceğinden tam 25 sene çaldılar. Hatırlayacaksınız Murat Kurum Bakanımız İzmir Körfezi'nden alınan bir kavanoz numuneyi TBMM'ye getirdi. İşte sizin İzmir sevginiz o kavanozun içindeki sudur. O kavanoz Cemil Tugay'ın belediyeciliğinin resmidir. O kavanoz 25 senelik ihanetinizin yansımasıdır" dedi.