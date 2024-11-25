Özel’in “Hodri meydan” çıkışı gerçeklerle çelişti: Anaokulu yetkisini AYM’ye CHP iptal ettirdi

KREŞLERİN RUHSATI AİLE BAKANLIĞINA BAĞLI



Yasal düzenlemelere göre, belediyeler yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izniyle 0-24 aylık çocuklar için kreş veya 25-66 aylık çocuklar için gündüz bakımevi açabiliyor. Bu tür yerlerde eğitim müfredatı uygulanmıyor; yalnızca bakım hizmeti sunuluyor.

Okul öncesi eğitim kurumları ise MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve ancak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde izin alınarak açılabiliyor.