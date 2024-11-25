Özel’in “Hodri meydan” çıkışı gerçeklerle çelişti: Anaokulu yetkisini AYM’ye CHP iptal ettirdi

ÖZGÜR ÖZEL'İN "HODRİ MEYDAN" ÇIKIŞI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, önceki gün düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nda, ardından sosyal medya hesabından ve son olarak İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, CHP'li belediyelerin kreşlerinin iktidar tarafından kapatılmak istendiğini iddia ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve İçişleri bakanlıklarına yazı yazmış. 'Kreş, Milli Eğitimin işidir; yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin kapatın, hodri meydan!" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, bu sert sözlerin aksine, MEB'in "izinsiz eğitim faaliyetleri" konulu yazısının altında, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı bir iptal kararı olduğu ortaya çıktı.
CHP VE SEZER'İN BAŞVURUSU İLE AYM YETKİYİ İPTAL ETTİ
2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'li milletvekilleri Haluk Koç ve Oya Araslı'nın da aralarında bulunduğu 114 CHP milletvekili, belediyelerin "okul öncesi eğitim kurumu açma yetkisi"ni düzenleyen Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Anayasa Mahkemesi, 2007 yılında verdiği kararda, belediyelerin yalnızca kreş ve çocuk bakım merkezleri açabileceğini, ancak okul öncesi eğitim kurumları (anaokulu ve anasınıfı) açmasının yasal olarak mümkün olmadığını hükme bağladı. Kararda, "Okul öncesi eğitim, ulusal nitelikte bir kamu hizmetidir ve mahalli müşterek ihtiyaç kapsamında değerlendirilemez" denildi.
KREŞLERİN RUHSATI AİLE BAKANLIĞINA BAĞLI
Yasal düzenlemelere göre, belediyeler yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izniyle 0-24 aylık çocuklar için kreş veya 25-66 aylık çocuklar için gündüz bakımevi açabiliyor. Bu tür yerlerde eğitim müfredatı uygulanmıyor; yalnızca bakım hizmeti sunuluyor.
Okul öncesi eğitim kurumları ise MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve ancak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde izin alınarak açılabiliyor.
GENELGE KREŞLERİ DEĞİL, ANAOKULLARINI KAPSIYOR
MEB'in gönderdiği genelge, belediyelerin "kreş adı altında anaokulu veya anasınıfı gibi eğitim faaliyeti yürütmesini" engellemeyi amaçlıyor. Genelgede, izinsiz eğitim faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğu ve kapatılması gerektiği vurgulanıyor. Ancak genelge, kreşlerin bakım hizmeti verme yetkisiyle ilgili herhangi bir düzenleme içermiyor.
CHP'NİN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÇELİŞİYOR
Bütün bu gerçeklere rağmen CHP'li Özgür Özel'in ve CHP medyasının, genelgeyi anlamadığı ya da bilerek çarpıttığı anlaşılıyor. İktidarın belediyelerin kreşlerini kapatacağı yönündeki iddialarının hukuki dayanağı bulunmazken, MEB'in yazısı sadece izinsiz eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi hedefliyor.