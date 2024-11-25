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Giriş Tarihi: 25.11.2024 17:51 Son Güncelleme: 25.11.2024 18:05

Özel’in “Hodri meydan” çıkışı gerçeklerle çelişti: Anaokulu yetkisini AYM’ye CHP iptal ettirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’li belediyelerin kreşlerini kapatma girişiminde bulunulduğunu iddia ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) meydan okuduğu sözlerin ardında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. CHP’nin ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2005 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak belediyelerin “kreş adı altında anaokulu ve anasınıfı açma yetkisini” iptal ettirdiği öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Özel’in Hodri meydan çıkışı gerçeklerle çelişti: Anaokulu yetkisini AYM’ye CHP iptal ettirdi

ÖZGÜR ÖZEL'İN "HODRİ MEYDAN" ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, önceki gün düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nda, ardından sosyal medya hesabından ve son olarak İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, CHP'li belediyelerin kreşlerinin iktidar tarafından kapatılmak istendiğini iddia ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve İçişleri bakanlıklarına yazı yazmış. 'Kreş, Milli Eğitimin işidir; yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin kapatın, hodri meydan!" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, bu sert sözlerin aksine, MEB'in "izinsiz eğitim faaliyetleri" konulu yazısının altında, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı bir iptal kararı olduğu ortaya çıktı.

CHP VE SEZER'İN BAŞVURUSU İLE AYM YETKİYİ İPTAL ETTİ

2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'li milletvekilleri Haluk Koç ve Oya Araslı'nın da aralarında bulunduğu 114 CHP milletvekili, belediyelerin "okul öncesi eğitim kurumu açma yetkisi"ni düzenleyen Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, 2007 yılında verdiği kararda, belediyelerin yalnızca kreş ve çocuk bakım merkezleri açabileceğini, ancak okul öncesi eğitim kurumları (anaokulu ve anasınıfı) açmasının yasal olarak mümkün olmadığını hükme bağladı. Kararda, "Okul öncesi eğitim, ulusal nitelikte bir kamu hizmetidir ve mahalli müşterek ihtiyaç kapsamında değerlendirilemez" denildi.

KREŞLERİN RUHSATI AİLE BAKANLIĞINA BAĞLI

Yasal düzenlemelere göre, belediyeler yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izniyle 0-24 aylık çocuklar için kreş veya 25-66 aylık çocuklar için gündüz bakımevi açabiliyor. Bu tür yerlerde eğitim müfredatı uygulanmıyor; yalnızca bakım hizmeti sunuluyor.

Okul öncesi eğitim kurumları ise MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve ancak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde izin alınarak açılabiliyor.

GENELGE KREŞLERİ DEĞİL, ANAOKULLARINI KAPSIYOR

MEB'in gönderdiği genelge, belediyelerin "kreş adı altında anaokulu veya anasınıfı gibi eğitim faaliyeti yürütmesini" engellemeyi amaçlıyor. Genelgede, izinsiz eğitim faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğu ve kapatılması gerektiği vurgulanıyor. Ancak genelge, kreşlerin bakım hizmeti verme yetkisiyle ilgili herhangi bir düzenleme içermiyor.

CHP'NİN İDDİALARI GERÇEKLERLE ÇELİŞİYOR

Bütün bu gerçeklere rağmen CHP'li Özgür Özel'in ve CHP medyasının, genelgeyi anlamadığı ya da bilerek çarpıttığı anlaşılıyor. İktidarın belediyelerin kreşlerini kapatacağı yönündeki iddialarının hukuki dayanağı bulunmazken, MEB'in yazısı sadece izinsiz eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi hedefliyor.

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Özel’in “Hodri meydan” çıkışı gerçeklerle çelişti: Anaokulu yetkisini AYM’ye CHP iptal ettirdi
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