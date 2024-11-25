Özel’in “Hodri meydan” çıkışı gerçeklerle çelişti: Anaokulu yetkisini AYM’ye CHP iptal ettirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’li belediyelerin kreşlerini kapatma girişiminde bulunulduğunu iddia ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) meydan okuduğu sözlerin ardında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. CHP’nin ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2005 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak belediyelerin “kreş adı altında anaokulu ve anasınıfı açma yetkisini” iptal ettirdiği öğrenildi.
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