Başkan Erdoğan 7. Din Şurası’nda konuştu: Dijital dünya değerleri tahrip ediyor

"MEDENİYETİMİZ ŞAHA KALKACAK"

Bağdat, Şam, Kahire, Buhara, Kurtuba, Bursa, Konya ve İstanbul asırlar boyunca dünyaya istikamet çizen ilim ve medeniyet merkezleri olmuştur. Bizim medeniyetlerimizi inşa eden ruh ve öz, ilk günkü gibi tazeliğini muhafaza etmektedir. Gün gelecek kutsalı ya da insanı dışlayan parantez kapanacak, Batı uygarlığı çökerken bizim insanı ve aşk medeniyetimiz daha güçlü olarak şaha kalkacaktır. Medeniyetimizin tekrar dirileceğine inanıyorum.

Bugün ise o nura, o aydınlığa, değerlerimize, bizi biz yapan kodlarımıza özümüze yönelik çok yoğun ve kapsamlı bir saldırı söz konusu.