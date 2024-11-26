Başkan Erdoğan: "Dijital dünya, değerleri tahrip ediyor" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Dijital dünyanın küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Dijital alemin bir kapitalist araç olmadığını, sadece eğlenme amacı gütmediğini fark etmemiz gerekiyor. Dijital dünya Müslümanları hedef tahtasına koyuyor." dedi.
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