Son dakika: Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu! Irak’ın kuzeyinde Zap’ta kilit kapatıldı

"MAVİ VE GÖK VATANIMIZDAKİ MENFAATLERİMİZİ EN ÜST DÜZEYDE KORUYORUZ"

Terörle mücadele ve hudut güvenliğimizin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de en üst düzeyde koruyor; Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Yunanistan Başbakanı'nın liderliğinde iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltılmıştır. Bu dönemin bir diğer somut gelişmesi de "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları"na tekrar başlanmasıdır. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara'da gerçekleşen toplantıdan sonra, bu yıl 22 Nisan'da Atina'da, 6 Kasım'da da İstanbul'da iki toplantı daha gerçekleştirdik.