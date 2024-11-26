Video Haber Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video
Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video

Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video

26.11.2024 | 10:35

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatıldığını ifade etti.

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