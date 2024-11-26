Irak'ın kuzeyinde Zap'ta kilit kapatıldı | Video

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatıldığını ifade etti.