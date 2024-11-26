Şehit öğretmen Aybüke’nin bası Sadık Yalçın: Bize gurur veriyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) şehit olmuştu. Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapılmış, petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilmişti. Öğretmenler Günü'nde Gabar'daki petrol kuyusu başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle Aybüke öğretmen bir kez daha anıldı.Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Ankara'da yaşayan babası Sadık Yalçın, en kısa zamanda kızının isminin verildiği Gabar'daki petrol kuyusunu ziyaret etmeyi planladığını belirterek, kızının isminin petrol kuyusuna verilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Baba Sadık Yalçın, "Devletimizin bu güzel vatanımız için seve seve canlarını veren aziz şehitlerimizi unutmaması ve her daim anılması bizleri gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Kimse bizi bölemeyecek, şanlı Türk bayramız sonsuza dek dalgalanacak.Bu bölgelerde bu güzel vatanın birliği, bütünlüğü ve bekası için görev yaparken şehit olan askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin ve diğer kişilerin isimleri sonsuza dek yaşatılması, o hainlere verilmiş en güzel cevaptır. Bu kuyulardan çıkan petrol yöre halkımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Gabar Dağı'ndaki petrol kuyusu, Türkiye'nin petrol başkenti olarak bilinen Şırnak ilinde bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11 Nisan 2024'te yaptığı açıklamada, Gabar Dağı rezervinde günlük 40 bin varil petrol üretimi hedeflendiğini belirtmişti.