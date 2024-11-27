Devletin yardım eli 2.3 milyon haneyi ısıtıyor

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 913 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı (SYDV) aracılığı ile milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye ısınma yardımı ulaştırılıyor. Sosyal Devlet İlkesi gereği hanelere ulaştırılan ısınma yardımları, doğal gaz tüketim desteği ve kömür tahsisi olmak üzere iki ayrı destek olarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

2024'TE 2.3 MİLYON HANEYE ULAŞTIRILDI

2024 yılında Türkiye genelinde toplam 2 milyon 275 bin 73 haneye ısınma yardımı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre; Ocak-Kasım 2024 döneminde için 654 bin hane için 1 milyar 401 milyon TL doğal gaz tüketim desteği ödemesi yapıldı. 1 milyon 621 bin 612 hane için ise 1 milyon 383 bin 132 ton kömür tahsis edildi. Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri Ekim-Mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların banka hesaplarına sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik göstermekle birlikte aylık en düşük 188 TL, en yüksek 438 TL olacak şekilde yapılırken, kömür yardımları ise doğal gaz bulunmayan köy, belde ve ilçelerdeki hanelere kadar ulaştırılıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ HER AİLEYE VERİLİYOR

Doğal gaz ve kömür ısınma yardımları, ihtiyaç sahibi olan ve başvuruda bulunan her hane için sağlanıyor. Isınma yardımlarına başvurular il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar (SYDV) ile E-Devlet üzerinden yapılacak müracaatla sağlanıyor.