Son dakika: Başkan Erdoğan: Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi için her türlü katkıya hazırız

İsrail ile Lübnan arasında bu sabah yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından Türkiye olarak memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMENİN HAKLI GURURU VE HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ

Biz bu diplomatik hamleleri bu ülkenin ferdi olarak gerçekleştiriyoruz. Aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmenin derdindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda bayındır kılmanın derdindeyiz. Gayemiz millet, hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz.

Söz verdik, ahdettik, sarsılmaz bir inançla hedefimize kilitlendik. Milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedefimize mutlaka kavuşacağız. Şu gerçeği de ıskalamıyoruz; ülkemizde maalesef kendisi tuğla üstüne tuğla koymayıp her işi eleştiren marazi bir muhalefet anlayışı mevcuttur. Ülkemizin hanesine yazdırdığımız her kazanımı bu zihniyete rağmen başardık.