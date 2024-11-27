Başkan Erdoğan: "Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir?" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Teğmenlere yönelik açılan kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin Başkan Erdoğan, "Disiplin, elbette her yerde lazımdır. Söz konusu TSK olduğunda hayati öneme sahiptir. Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir? Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. Ordumuzun konumunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP’li belediyelerin, kreş üzerinden yürüttükleri kirli algı operasyonuna da tepki göstererek, "Anaokulu kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. Hadi okudular anladılar diyelim. Bu sefer de yalan ve iftira alışkanlığından kurtulamıyorlar." dedi.