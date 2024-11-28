SON DAKİKA | Piyasadaki ’sahte dolar’ iddialarına soruşturma! ’sahte euro’ da ele geçirildi!

Son dakika haberi: Sahte 50 ve 100 dolar korkusuyla Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları dolar alımlarını durdurmuştu. Yurt dışında basıldığı öğrenilen sahte dövizleri para sayma makineleri bile ayırt edilemediği ileri sürülmüştü.
RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gündeme taşınan sahte para iddiasına karşılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturması Bürosunca re'sen soruşturulma başlatıldı. Sahte para, basım ve dağıtım konusunda geniş çaplı araştırma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da piyasaya sahte döviz sokulduğu, bu paraların ATM ve para sayma makineleri tarafından da ayırt edilemediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fatih ve Zeytinburnu'nda 2 evde sahte para basıldığı belirledi. Bunun üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 3 binin üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot, bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot, 1 adet üzerinde euro filigranı bulunan şeffaf naylon kalıp, 1 adet üzerinde 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, 1 adet üzerinde euro filigranı bulunan mavi renkli naylon mat kalıp, 1 adet Cata ibareli mor ışık, 1 adet Eraysan ibareli basım makinası, 1 adet kare çıtaya gerilmiş üzerinde 100 ibareleri bulunan basım kalıbı, 817 adet farklı bankalara ait ibareler bulunan basılmış halde sahte çek yaprakları ele geçirildi. Ayrıca toplamda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin sahte euro ve banknot ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi işlemleri için emniyete götürüldü.
SABAH'IN HABERİ GÜNDEM OLMUŞTU!
Piyasada sahte dolarlar çoğaldı. Bir bankanın para sayma makinesinden bile geçen sahte dolarların çoğunluğu 50'lik banknotlardan oluşuyor. Dolarını alıp satmak isteyen vatandaşlar, elleri boş dönüyor.
Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, yazılımı güncel olan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte paraları gerçeğinden ayırt etmesi ise oldukça zor. Adeta kırmızı alarma geçen banka ve dövizciler, 50 ve 100 dolarların alış ve satışını durdurdu.
"50 DOLAR ALIŞ VE SATIŞINI DURDURDUK"
Banknotların sahte olup olmadığını genellikle para sayma makineleri ile anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, "Hepsi neredeyse son model makineler ve bunların içerisindeki yazılım sayesinde anlıyoruz. Onun haricinde mesleğimizden dolayı kağıtlara da aşina olduğumuz için kağıdın kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden elle kontrol ediyoruz.
Bazı zamanlar bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar, 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"MÜŞTERİLERLE DE PROBLEM YAŞAYABİLİYORUZ"
Uzun, "Makinelerdeki yazılım açıklarını takip ettiklerini biliyoruz. Açıkları bulup ona göre piyasaya sahte dolar sürüyorlar. Makineler, içerisindeki sensörler aracılığıyla banknotların sahte olup olmadığını anlayabiliyor. Elle kontrol ederken de tamamen paranın kalitesine göre ve baskı kalitesinden.
Ayrıca güvenlik şeridi ve hologramına bakıyoruz. Genellikle sahte paralar, biraz daha ince ve kaygan oluyor. Işığı geçirmesi de sahte olduğunu ispatlıyor. Vatandaşlar güvenilir yerlerden alışveriş yapsınlar ve bilmedikleri insanlardan almasın.
Mecbur kalmadıkça da şuan için 50'lik dolar banknotlarından uzak dursunlar. Şu anda 50 dolarlarla işlem yapmadığımız için müşterilerle de problem yaşayabiliyoruz. Ama makineler güncellenince 1-2 haftaya bu iş düzelir diye umuyoruz" dedi.
Döviz bürosuna dolarını bozdurmaya gelen bir müşteri ise şunları söyledi: "Kalpazanlar yine boş durmamış. Tır şoförlüğü yapıyorum, maaşımı dolar ile alıyorum. Şu anda da mağdurum. Umarım bu sıkıntı bir an önce düzelir."