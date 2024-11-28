SON DAKİKA | Piyasadaki ’sahte dolar’ iddialarına soruşturma! ’sahte euro’ da ele geçirildi!

"50 DOLAR ALIŞ VE SATIŞINI DURDURDUK"

Banknotların sahte olup olmadığını genellikle para sayma makineleri ile anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, "Hepsi neredeyse son model makineler ve bunların içerisindeki yazılım sayesinde anlıyoruz. Onun haricinde mesleğimizden dolayı kağıtlara da aşina olduğumuz için kağıdın kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden elle kontrol ediyoruz.

Bazı zamanlar bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar, 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.