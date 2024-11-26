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Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

Piyasada son zamanlarda sahte dolar paniği yaşanıyor. Yazılım güncellemesi yapılan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte dolarlardan dolayı dövizciler 50 dolar almayı durdurdu. SABAH'a konuşan dövizci Oğuzhan Uzun, "Piyasada şuanda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:49
Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

Piyasada sahte dolarlar çoğaldı. Bir bankanın para sayma makinesinden bile geçen sahte dolarların çoğunluğu 50'lik banknotlardan oluşuyor. Dolarını alıp satmak isteyen vatandaşlar, elleri boş dönüyor.

Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, yazılımı güncel olan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte paraları gerçeğinden ayırt etmesi ise oldukça zor. Adeta kırmızı alarma geçen banka ve dövizciler, 50 ve 100 dolarların alış ve satışını durdurdu.

Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

"50 DOLAR ALIŞ VE SATIŞINI DURDURDUK"
Banknotların sahte olup olmadığını genellikle para sayma makineleri ile anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, "Hepsi neredeyse son model makineler ve bunların içerisindeki yazılım sayesinde anlıyoruz. Onun haricinde mesleğimizden dolayı kağıtlara da aşina olduğumuz için kağıdın kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden elle kontrol ediyoruz.

Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

Bazı zamanlar bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar, 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

"MÜŞTERİLERLE DE PROBLEM YAŞAYABİLİYORUZ"
Uzun, "Makinelerdeki yazılım açıklarını takip ettiklerini biliyoruz. Açıkları bulup ona göre piyasaya sahte dolar sürüyorlar. Makineler, içerisindeki sensörler aracılığıyla banknotların sahte olup olmadığını anlayabiliyor. Elle kontrol ederken de tamamen paranın kalitesine göre ve baskı kalitesinden.

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