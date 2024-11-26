Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı

Bazı zamanlar bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar, 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.