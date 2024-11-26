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Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı
Piyasada sahte dolar alarmı: Kalpazanlar yeni yöntem buldu! Para sayma makinesini bile atlattı
Piyasada son zamanlarda sahte dolar paniği yaşanıyor. Yazılım güncellemesi yapılan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte dolarlardan dolayı dövizciler 50 dolar almayı durdurdu. SABAH'a konuşan dövizci Oğuzhan Uzun, "Piyasada şuanda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:49