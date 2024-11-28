Umman Sultanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan: Gazze’de ateşkes sağlanmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Umman ile 10 belge imzalandı, ortak bilidir kabul edildi. Umman'a ziyaret gerçekleştireceğim. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam birliğinin daha kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık.

Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça küresel huzura ulaşamayız. ABD Başkanı'nın Gazze'de ateşkes girişimlerini başlatacağını söylemesi çok geç kalınmış bir adımdır. Türkiye olarak biz üstümüze düşeni yapmaktan çekinmeyiz.