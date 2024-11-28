Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile birlikte ortak basın toplatısında önemli açıklamalarda bulundu.