SON DAKİKA | Ahmet Özer soruşturmasında başkan yardımcısına operasyon: Yeni bağlantılar ortaya çıktı

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PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün Mali Alan Yapılanmasında faaliyet yürüttüğüne dair hakkında bilgiler bulunan ve terör örgütü üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı ile Diyarbakır'da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla irtibatı tespit edilen, Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edildi.

ÖRGÜTÜ BELEDİYEYE TAŞIDILAR

Örgütün bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak, terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi imkanlardan faydalandığı ortaya çıktı.