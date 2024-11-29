Son dakika: Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Değerli iş insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fuarın tertibinde katkısı olanları tebrik ediyorum. İslam coğrafyasının farklı köşelerinden katılan üyelere, Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ülkemizden ve yurt dışından ilginin yoğun olduğunu görüyorum. 88 ülkeden iş insanı bir araya getirildi. Gurur verici tablo Türk ekonomisinin çeşitliliğini de gösteriyor. 300'ü aşkın katılımcı şirketin buluştuğu forumda hedef 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmaktır.

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