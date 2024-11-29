Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı: En zor günler geride kaldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadele kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "En zor günler geride kaldı. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almaktadır." dedi.
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