Bakan Fidan vekillere brifing verdi: Nihai hedefimiz Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün Ege ve Akdeniz milletvekilleri ile bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin dış politikası hakkında vekillere brifing verdi, sahada vatandaşa anlatılması gereken Türkiye'nin attığı adımlardan söz etti. İlki ekim ayında Marmara bölge milletvekilleri ile başlayan toplantıların üçüncüsü 16 Ocak'ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge milletvekilleri ile devam edecek. Bakan Fidan Türkiye'nin dış politikada oyun kuran, oyunbozan, kritik coğrafyalarda da tesir yaratan, gündemi belirleyen bir rol üstlendiğini belirtti.

ABD PYD'NİN OKSİJEN MASKESİ

Fidan, ABD'deki seçimlere yönelik, "Trump'ı bekleyeceğiz göreceğiz. Ocakta göreve gelecek. Trump'ın 'savaş başlatmayı değil savaşları bitirmeye geldim' açıklamasının karşılığının ne olduğunu şu anda biz de bilmiyoruz. Hepimiz gözlemleyip izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Fidan, ABD'nin YPG ve PYD için "oksijen maskesi" görevi üstlendiğini anlattı.

TERÖR DEVLETİNİN KURULMASI İMKANLI DEĞİL

Suriye'de bir terör devletinin kurulabilmesini olanaklı görmediğini bildiren Fidan, sınır ötesinde Kürtlerin en büyük hamisinin Türkiye olduğunu ifade etti. Fidan, dünyanın en büyük üçüncü diplomatik ağına Türkiye'nin sahip olduğuna dikkat çekerek, "261 dış temsilciliğimiz var. Bu da bizim çalışmalarımıza çok büyük güç katıyor" dedi.

TÜM ADIMLARDA ÖNCELİK BARIŞ

Suriyeli sığınmacı konusuna değinen Fidan, "Dünyadaki tüm Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için Suriye rejiminin de gerekli adımları atması gerektiğine inanıyorum. Bölgesinin en güçlü ülkesi Türkiye olduğu için biz attığımız ve yürüttüğümüz tüm adımlarda barışı önceliyoruz. İlk hedefimiz barış. Yürüttüğümüz dış dış politika millî, Türkiye'yi eksenli dış politika, bağımsız bir dış politika, milli bir dış politika ve 360 eksenli bir dış politika önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Halep'te yaşananlara Türkiye'nin konuyla ilgili yaklaşımının ne olduğu sorusuna Bakan Fidan, "Takip ediyoruz Türkiye'nin tekrar bir göç dalgasına maruz kalmaması için o bölgede elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Türkiye, bu konuyla ilgili olarak yeni bir göç dalgasını tetikleyecek her türlü hareketten imtina ediyor" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ÇIKIŞI DİKKATE ALINMALI

Putin'in nükleer çıkışının sadece bir tehdit olarak görmenin yanlış olacağını kaydeden Fidan, "Kullanılabilecek bütün konvansiyonel silahlar zaten kullanıldı ama savaş son bulmadı. Bu süreçte ya barış galip gelecek ya savaş kontrolden çıkacak. Putin bunu bu sözleriyle zaten ifade etti. Savaş Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına sıçradı. Bu da etraftaki bütün ülkeleri yakacak bir noktaya gidecek ya da bir şekilde barış galip gelecek. Putin'in bu nükleer çıkışı bu yüzden dikkate alınmalı" değerlendirmesini yaptı. Toplantıda bir yılı aşkın süredir devam eden Gazze soykırımı konusunda ise "Biden'ın söylediği arabuluculuk için hazırız. 7 Ekim'den bugüne Gazze'deki soykırımın ateşkesi için çabalayan nadir ülkelerden biriyiz" mesajı verildi.

TÜRKİYE DİPLOMASİDE OYUN KURUCU

Fidan'ın, "Türkiye dış politikada oyun kuran, oyunbozan, kritik coğrafyalarda da tesir yaratan gündemi belirleyen bir rol üstleniyor" dediği öğrenildi. Toplantıda milletvekilleriyle beklentilerini paylaşan Fidan, dış politikada parlamenter diplomasiye daha fazla önem verildiği bu dönemde yurtdışı görevlerine giden milletvekilleri ikili ilişkilere, diplomatik ilişki yatırımına özen gösterilmesi ve bu konuda milletvekillerinin kendilerine geliştirmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.