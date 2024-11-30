Başkan Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez

Maraş'ın kahramanlığı sadece adında değil, sadece dilinde değil, sadece cesaretinde değil; kanındadır, canındadır, gönlündedir, DNA'larındadır. Maraş'ın kahramanlığı acılara ve felaketlere karşı onurlu duruşundadır. Maraş'ın kahramanlığı, çığırtkanlık yapmadan, tabiatına yakışır şekilde, felaketlerin ve acıların üstesinden gelme kabiliyetindedir.

Bu kahraman şehir… Bu yiğit şehir… İstiklal Mücadelesinin öncüsü bu şehir… Azimle, ilimle, irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş bu şehir maalesef, 6 Şubat depremlerinde sarsıldı, yıkıldı, nice evladını kara toprağın bağrına verdi. Bu vesileyle bir kez daha, depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, Maraşlılara ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bilhassa Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanımız Gül Çitil Okur hanımefendi ile eşini ve kızını burada rahmetle yad ediyorum. Mevla, kayıplarınıza dayanma gücü ihsan eylesin, sabır versin diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez

"KAHRAMANMARAŞ'I HİÇBİR ZAMAN YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Yârimiz olan, diğer yarımız olan Kahramanmaraş'ı, Allah'ın izniyle yarı yolda bırakmadık, bırakmıyoruz; hiçbir zaman da bırakmayacağız. Acıların paylaştıkça azalacağı, sevinçlerin paylaştıkça çoğalacağı inancıyla, yüreklerimizi birleştiriyor, kalplerimizi birbirine kenetliyoruz. Rabbim; ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten, felaketten, husumetten muhafaza buyursun. Rabbim, salonlara sığmayan şu muhabbetimizi de daim eylesin.

"MARAŞ'I BERABERCE YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Büyük acılar, aynı zamanda yol açtığı büyük sonuçlarla milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Maraş'ın çektiği acıları bir destan olarak önceden anlatan Merhum Orhan Şaik Gökyay, bakınız ne diyor: "Maraş'ı görünce yandım, yakıldım kan, yaş oldum, yüzden gözden döküldüm, oda düşen bir saç gibi büküldüm. Ben bildiğim Maraş, bu Maraş mıdır? Maraş mıdır, ataş mıdır, taş mıdır?"

Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Bildiğimiz, sevdiğimiz, mamur ve bayındır Maraş'ı, adeta küllerinden yeniden doğarcasına, beraberce yeniden inşa ediyoruz.

"155 BİNİNCİ KONUTUMUZU HAK SAHİBİ KARDEŞİMİZE TESLİM ETTİK"

Kongremize gelmeden önce deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek, anahtarını hak sahibi kardeşimize teslim ettik. Bu konutlardan 3 bin 499'u Kahramanmaraş'taydı. Ayrıca şehrimizde 17 bin 500 kişilik stadyumun da olduğu büyük bir spor kompleksinin yapımına başlıyoruz. Hem konutlarımızın hem de spor tesisimizin şimdiden sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

"ŞEHİRLERİMİZİN ÇOĞUNUN YENİ SİLUETLERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI"

Burada şunu özellikle vurgulamak arzusundayım: Biz, başarıları büyüdükçe, tevazuu da büyüyen bir kadroyuz. Tekebbürden, kibirden, böbürlenmekten daima Allah'a sığındık. Hiç mütevazı olmayacağımız bir husus varsa, o da ülkenin tüm hayati meseleleri gibi, deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı. Yeni binalarımız, konutlarımız, köy evlerimiz, yollarımız, meydanlarımız birer birer yükseliyor.

"BU ŞEAMET TELLALLARIN BAŞINDA DA ESKİ CHP GENEL BAŞKANI VARDI"

Hatırlarsanız birileri, milletimizi umutsuzluk bataklığına itmek için kalplerindeki öfkeyi depremzedelerimize hakaretle dışa vurmuşlardı. Aynı çevreler, sadece bununla kalmamış, yaraları daha da kanatmak için şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bu şeamet tellalların başında da eski CHP Genel Başkanı vardı.

Peki, sonra ne oldu? Bize "enkazın altında kalacak" diyen zatın bizatihi kendisi, önce seçim sandığının, sonra da kurultay sandığının altında kalarak "bay bay" oldu. Şimdi ne yüzüne bakan, ne kapısını çalan var, ne mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için sürekli bize sataşıyor. Ama artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor.

"'YAPICI MUHALEFET' DİYE BİR KAVRAM LÜGATLERİNDE YOK"

Eski genel başkanın kötü mirasını, maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. "Yapıcı muhalefet" diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar.

Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkâr eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok; ama iş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar. Ne demişler "Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut." Bizim de bunlara yapabilecek hiçbir şeyimiz yok.

Gözü olup görmeyene, hakkı bilip konuşmayana verilebilecek en güzel cevap, evlerine yerleşen vatandaşlarımızın bize ettikleri hayır dualardır. Maraş'ı tekrar ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katan kamu kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, işçilerimize, firmalarımıza, bu şehre gönül veren herkese teşekkür ediyorum.

Aynı şekilde, bu zorlu süreçte, fedakârca çalışan, yaraları kapatmak, gönülleri tamir etmek, kalpleri ferahlatmak için koşturan teşkilatımızın her bir mensubuna da şükranlarımı sunuyorum.

"KENDİMİZİ HER ALANDA SİGAYA ÇEKİYORUZ"

AK Parti; milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin "ayar verdiği" bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir "ayar verme" olarak görüyoruz.

Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Komplekse kapılmadan, kolaycılığa asla kaçmadan kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz.

"DEĞİŞİMİN SİYASETİN DE TABİİ PARÇASINA İNANAN BİR SİYASİ HAREKETİZ"

Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur. Biz, değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz.

"PARTİMİZDE KADROLAR DEĞİŞİR, AŞKIMIZ DEĞİŞMEZ"

İşte bunun için diyoruz ki… Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez.

"BİZ BU MİLLETE HİZMETKARLIK YAPMAYA TALİBİZ"

Bunun için kongrelerimizi, tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi, bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz. Azmimizin bilenmesi, aşkımızın filizlenmesi, sevdamızın gürleşmesi, umutlarımızın tazelenmesi yolunda atacağımız her adım, milletimize olan minnettarlığımızın bir ifadesidir. Hep söylediğimiz gibi, biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

"HER KİM, BU MİLLETE TEPEDEN BAKIYORSA BİZDEN DEĞİLDİR"

Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.

"AK PARTİ OLARAK BİZ BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir" diyor. Unutmayınız siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa, onları behemehâl hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek, yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız.

"KAYBEDECEK TEK BİR İNSANIMIZ, TEK BİR VATANDAŞIMIZ, TEK BİR ARKADAŞIMIZ YOKTUR"

Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Siyaset, bir gönüllere girme seferberliğidir. Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur. Hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönlüne girmek olduğuna göre, işe önce yakın çevremizden, kendi kadrolarımızdan başlayacağız.

"AK PARTİ'Yİ SON 22 YILDA OLDUĞU GİBİ UMUDUN VE İCRAATIN PARTİSİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

12 Ekim'de başladığımız ilçe kongrelerimizi hemen hemen tamamladık. 8'inci Olağan İl Kongrelerimize Kahramanmaraş'ta "bismillah" dedik. Kongrelerimizi, işte bu seferberliğin, işte bu yarışın işaret fişekleri haline getirmemiz gerekiyor. AK Parti'yi yüzde 50 bandının üstünde tutacak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir vizyonu, yeni bir siyasi programı, yeni bir heyecanı, ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Velhasıl hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti'yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız.

"KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAK İÇİN NİCE KİRLİ SENARYOLARI DEVREYE ALDILAR"

Son dönemde dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseleri, sizler de takip ediyorsunuz. Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini de biliyorsunuz. Bakınız Türkiye, geçmişte, soğuk savaş politikalarının bir uzantısı olarak, küresel güç rekabetinin laboratuvarı olarak görüldü. Ülkemiz üzerinde, farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı mahallede yaşayan, aynı sokağı paylaşan, aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş'tı.

"KARDEŞLİK SİYASETİMİZLE 85 MİLYONUN TAMAMINI KUCAKLADIK"

AK Parti'nin en büyük başarılarından biri, uzunca bir süre ülkemizin "iç cephesini" sarsan işte bu sinsi senaryoyu yırtıp atmasıdır. Kardeşlik siyasetimizle 85 milyonun tamamını kucakladık. Mezhep, meşrep, köken farklılıklarımızı ayrışma unsuru değil, milletimizin zenginlik kaynağı olarak gördük. Artık herkes biliyor ki, Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir.

Türkiye artık, "hadi çocuklar günü geldi" deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak; siyaseti, ekonomisi, sosyal düzeni dizayn edilecek, istikameti belirlenecek bir ülke değildir. Türkiye artık, terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir.

"HEPİMİZ; BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ, BU ÜLKENİN EŞİT VATANDAŞLARIYIZ"

Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Geldiğimiz seviye itibariyle milletimizin arasındaki ünsiyeti, kardeşliği ve muhabbeti bozmaya, inşallah, kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz; biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız.

"TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Daha önce grup toplantımızda da söyledim: Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye'yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı aynı zamanda "kardeşliğin yüzyılı" olacak. Türkiye Yüzyılı; huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.

"HİÇBİR ŞEY TÜRK MİLLETİNİN EBEDİ KARDEŞLİĞİNDEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Biz, her zaman şunu söylüyoruz: Söz konusu Türkiye'nin ve milletimizin âli menfaatleri ise biz meseleye dar bir pencereden bakamayız. Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Son 40 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelecek vizyonlarına ayak bağı olan terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz.

Gerek bölgemizdeki kritik gelişmeler gerek küresel sistemde başlayan sarsıntılar, gerekse iç siyasetimiz bunun için oldukça elverişlidir. Umutlarımızı azaltan sorunlar ve sorumsuzluklar yok mu? Elbette var. Ama hiçbir şey Türk Milletinin ebedi kardeşliğinden büyük değildir. İnşallah el ele, yürek yüreğe vermek suretiyle hedeflerimize ulaşacağız. Biz daima şuna inandık: Niyet hayır olursa, biiznillah akıbet de hayır olur. Rabbim işlerimizi hayra, huzura ve felaha tebdil eylesin diyorum.

"ŞEHRİMİZE GÜNCEL DEĞERLE TOPLAM 507,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

AK Parti icraatlarıyla konuşan bir siyasi harekettir. Bugüne kadar şehirlerimize kazandırdığımız eserlerimizle konuştuk. Bugün de son 22 yılda Kahramanmaraş'a yaptığımız hizmetlerin güncellenmiş değerlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şehrimize güncel değerle toplam 507,5 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette; 5,2 milyar lira, eğitimde; 40 milyar lira, gençlik ve sporda; 2 milyar lira, sosyal yardımlarda; 17 milyar lira, sağlıkta; 7 milyar lira, çevre ve şehircilikte; 148 milyar lira tutarında hizmeti Kahramanmaraş'a kazandırdık. Ayrıca 164 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Ulaştırmada; 77 milyar lira, tarım ve ormanda; 69,5 milyar lira, sanayi ve teknolojide; 2,2 milyar liralık yatırımın yanı sıra 19,6 milyar lira da yatırımlara destek sağladık. Enerjide; 112,5 milyar lira, kültür ve turizmde; 1,6 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte; teşviklerle birlikte 6 milyar lira değerinde proje, destek ve eseri Maraşlı kardeşlerimizin emrine verdik.

"KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK"

Şehrimizde ikinci devlet üniversitemiz olan Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesini faaliyete geçirdik. 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesini kazandırdık. 600 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin yapımına devam ediyoruz.

Kahramanmaraş-Göksun yolunu hizmete açtık. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergâh üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Andırın-Göksun yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolu, Kahramanmaraş-Çağlayancerit il yolundaki çalışmalarımız sürüyor. Havalimanımıza yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasının inşa ettik.

"ÇİFTÇİLERİMİZE YILLIK 221 MİLYON LİRALIK GELİR ARTIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

454 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kısık Barajı'nın inşaatına başlıyoruz. Toplamda 12 milyar liraya mal olacak bu projeyle; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu'na yıllık 31 milyon metreküp içme suyu sağlayacak, 26 bin dekar tarım alanını sulayacak, çiftçilerimize yıllık 221 milyon liralık gelir artışı sağlayacak, 3 bin kişiye ise istihdam oluşturacağız.

"İŞLETMELERİN DURUMUNA GÖRE 200 BİN LİRA İLE 750 BİN LİRA ARASINDA DESTEK VERDİK"

Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı ile ildeki işletmelerin durumlarına göre 200 bin lira ile 750 bin lira arasında destek verdik. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında 13 bin 142 işletmeye 6,2 milyar lira destek ödemesi yaptık. Daha bunun gibi saymaya kalksak saatlerimizi alacak pek çok yatırımı, teşviki, eseri, hizmeti Maraş halkının istifadesine sunduk.