Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez

AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Partimizde kadrolar değişir, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez" ifadelerine yer verdi.