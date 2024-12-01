İsrail’le ticaret yalanına karşı işte gerçekler!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve önceki gün Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir programda İsrail'le ticaretin kesilmediği yönünde yalanlar ve iftiralar savuran çevrelerin algı mühendisliklerine karşı gerçekleri sıraladı.Bu mümkün değil; çünkü Ticaret Bakanlığı sistemlerinde varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.TÜİK verileri 2024'teki toplam ticareti gösteriyor. Yani 2 Mayıs öncesinde yapılan ticaret rakamları görünüyor.Gemi acentelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler alınamaz. Bu uluslararası ticari faaliyetlerde Türkiye'ye dezavantaj getirir.2 Mayıs itibarıyla Filistin'e yapılan bütün dış ticaret işlemleri Filistin Devleti üzerine açılan kod numarası üzerinden yapılmaktadır.Filistin'in Akdeniz'de aktif bir limanı olmadığı için Filistin'e yapılan ihracatın tamamı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı'ndan teyit alınarak İsrail limanları üzerinden yapılıyor.İsrail, Filistin'le ilgili bütün dış ticaret istatistiklerini kendi istatistiği gibi değerlendiriyor.2 Mayıs itibarıyla Filistin tarafından satın alınan mallar doğrudan Filistin'e ihracat olarak kayda geçmeye başladı. Bu da Filistin ile ihracatın birden ve büyük oranda yükseldiği yorumlarına neden oldu. Filistin'e olan ihracat kayden yüksek gözükmekle birlikte aslında geçmiş yıllara benzer orandadır.