SMO’nun operasyonu PKK/YPG’lilerin alçak yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı: Katil İsrail’e açık açık yalvardılar!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye Milli Ordusu'nun bölgeyi terörden temizlemek adına başlattığı operasyonun ardından büyük panik yaşıyor. SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarırken, diğer bölgelerde de adım adım ilerliyor.
KATİL İSRAİL'E AÇIK AÇIK YALVARDILAR: KURTARIN BİZİ...
SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin kirli planlarına darbe indirirken sosyal medyada PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran'ın İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a hitaben paylaştığı mesaj çok dikkat çekti. İsrail Dışişleri Bakanına açık açık 'Bizi Kurtarın' dercesine yalvaran Baran, "Rusya ve İran artık eskisi kadar etkili değil. Doğal müttefikler olduğumuzu söylediniz. Sizden somut bir adım bekliyoruz." dedi.
Terör örgütü PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran
Baran mesajında, Türkiye'nin siyasi manevralarının bölgede konumunu sağlamlaştırdığını belirtti. Suriye rejiminin boşalttığı bölgelerde yalnız kaldıklarını ifade eden Baran, "ABD bir geçiş döneminden geçiyor ve mevcut krize odaklanacak bir konumda değil." dedi. Baran, "Sizden sözlerinizin ciddiyetini gösterecek somut bir adım bekliyoruz. Beklediğimiz şey bu." sözlerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: TARAF TUTMAK İSTEMİYORUZ
Öte yandan; İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar da bugün Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Suriye'de hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Sa'ar, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.
Sa'ar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Şam yönetimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Sa'ar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye'deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.
ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU
Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.
Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.
Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.
Operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.