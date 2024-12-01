SMO’nun operasyonu PKK/YPG’lilerin alçak yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı: Katil İsrail’e açık açık yalvardılar!

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran

Baran mesajında, Türkiye'nin siyasi manevralarının bölgede konumunu sağlamlaştırdığını belirtti. Suriye rejiminin boşalttığı bölgelerde yalnız kaldıklarını ifade eden Baran, "ABD bir geçiş döneminden geçiyor ve mevcut krize odaklanacak bir konumda değil." dedi. Baran, "Sizden sözlerinizin ciddiyetini gösterecek somut bir adım bekliyoruz. Beklediğimiz şey bu." sözlerini kullandı.