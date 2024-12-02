Son dakika: Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde! "Yakında yayınlayacağız" diyerek duyurdu

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarıma sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum.

BM öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerle ilgili farkındalığın artırılmasına önem veriyor. Bu konuda en önemli husus, toplum hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla başarılı olabiliriz.

Sosyal aktivitelerle, toplumsal bilinci artıran kampanyalarla engelli kardeşlerimize samimi destek vermemiz gerekiyor.