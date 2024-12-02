Son dakika: Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde! "Yakında yayınlayacağız" diyerek duyurdu

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde | Video
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"BU KONUDA EN ÖNEMLİ HUSUS, TOPLUM HASSASİYETİN GERİLEMESİNE İZİN VERMEMEKTİR"
Aziz milletim, sevgili engelli kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum.
Engelsiz Türkiye Programı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. 81 ildeki milyonlarca engelliyi temsilen programımıza gelen tüm kardeşlerimize sefalar getirdiniz diyorum.
Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarıma sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum.
BM öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerle ilgili farkındalığın artırılmasına önem veriyor. Bu konuda en önemli husus, toplum hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla başarılı olabiliriz.
Sosyal aktivitelerle, toplumsal bilinci artıran kampanyalarla engelli kardeşlerimize samimi destek vermemiz gerekiyor.
"FARKLI COĞRAFYALARA ADALETİ VE MERHAMETİ TAŞIDIK"
Medeniyet çınarı ile biz farklı coğrafyalara iyiliği, adaleti ve merhameti taşıdık. "İnsan insanın yurdudur" dedik ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettik. "Türk beklenendir. Türk yolu gözlenendir." tespitini kuru bir hamaset değil güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Yurt dışı ziyaretlerimizde de bunu gördük.
Engellilerin Osmanlı Devleti'nin farklı kademelerinde mühim vazifeler üstlendiği bir gerçektir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle, özellikle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han açtırdığı mektep ile işitme ve konuşma engelli kişilerin çağın üzerinde eğitim almasını sağlamıştır.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE KİMSE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLARAK GÖRÜLEMEZ"
Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda engellilerimizle kol kolayız.
Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını da devletimizin asli görevi olarak görüyoruz.
Engellilerin hak ve hizmetlerine doğrudan ulaşması anlamında erişilebilirlik ilkesini kendimize rehber edindik. Erişilebilirlik yalnızca fiziki yapılarla sınırlı değil.
"YAKIN ZAMANDA YAYINLAYACAĞIZ"
Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız.
2002 yılında 5 bin civarında olan engelli memur sayısı bugün 71 bine yaklaştı.
"YARDIMIN YÜZDE 94'ÜNÜ BİZ KARŞILIYORUZ"
547 bin vatandaşımıza evde bakım yardımı yaptık. Bakım merkezlerinde yardımın yüzde 94'ünü biz karşılıyoruz. Engelsiz yaşam hizmeti yaygınlaşacak. Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin de her zaman yanındayız.
Engelli kardeşlerimizle el ele, gönül gönüle verdik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Sözlerime son verirken, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum."