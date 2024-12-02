Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Engelsiz Türkiye Programı'nda konuştu. Engellilerin hak ve hizmetlerine doğrudan ulaşabilmesi için "erişilebilirlik ilkesini" rehber edindiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız." dedi.
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