Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi: Şam, muhalefetle uzlaşı sağlamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'de yaşanan son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Fidan, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Bu Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir sığınaktır, hatadır" dedi. Astana Süreci'nin sahadaki sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağladığını aktaran Fidan, "Geldiğimiz noktada Suriye'de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni, bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır" ifadesini kullandı.Suriye muhalefetinin meşru taleplerinin göz ardı edilmesini ve rejimin siyasi sürece samimi şekilde dahil olmamasını "hata" olarak nitelendiren Fidan, "Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerekiyor. Son gelişmeler bunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını her zaman destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz" diye konuştu.Bakan Fidan, "Türkiye ve İran, teröre karşı ortak işbirliği içerisinde olmaya devam edecekler. Hem PKK'ya hem de PKK'nın uzantıları olan YPG ve PJAK'a karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Fidan, bu terörİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, bölgede barış ve istikrarın korunması için Suriye'deki barış ve istikrarın korunması gerektiğini belirterek, "Astana sürecinin kazanımlarının korunmasında fikir birliğini sağladık. Bir sonraki Astana toplantısını da kararlaştırdık. İstişarelerimiz net, dostane ve yapıcıydı. Suriye'nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi konusunda mutabıkız. Bölgenin istikrarı doğrultusunda işbirliği yapacağız" dedi