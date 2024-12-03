CHP’li belediyeden Atatürk’ün hatırasına saygısızlık

Kahramanmaraş Kalesi'nde Atatürk'ün talimatları doğrultusunda yaptırılan "Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli"nin Alanya'da yapılan replikası CHP'li belediye tarafından kaldırıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne "Bayrak Tutan Bozkurt Anıtı" yaptırılmıştı. Anıtın altındaki plakada "28 Teşrin Sani 335 (28 Kasım 1919) Cuma günü Türk Maraş, silah gücü ile inen bayrağını iman gücü ile yeniden dalgalandırdı" yazıyordu. Atatürk'ün vefatının ardından kaldırılan heykelin bir örneği, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alanya şehir girişine yaptırıldı. CHP'li belediye Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayarak yine bir skandala imza attı. CHP'li Alanya Belediyesi "Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli"ni kaldırdı.MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, "Geçmiş dönem Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel tarafından şehrimize kazandırılan eser ne yazık ki CHP'li Alanya Belediyesi tarafından kaldırılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi talimatıyla yaptırılan bu heykelin kaldırılması Türk milletine yapılan bir hakarettir" dedi.