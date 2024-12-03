Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

Özel Harekât Başkanlığı, "Garson" kod adlı mahrem sorumluya ait deşifre edilen dijital veriler doğrultusunda yaptığı düzenlemelerle kritik görevlerde değişiklik gerçekleştirdi. Bu kapsamda, görevden alınan Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne atanan şube müdür vekilinin, depodan gelen mühimmat eksikliği şikâyetleri üzerine yaptırdığı sayımda 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın kaybolduğu tespit edildi. Özel Harekât Başkanlığı'nın kayıp mühimmatlarla ilgili başlattığı soruşturmada; depo personeli polis memuru Oğuzhan Kalkan'ın mesai saatleri dışında işe gelmesi ve şüpheli hareketleri göze çarptı. Takip sonucunda, Kalkan'ın mühimmatları çaldığı ve FETÖ bağlantılı kişilere sattığı ortaya çıktı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda 5'i polis, biri avukat toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, avukatın ofisinde 150'ye yakın el bombası, sayısız mühimmat, 3 Glock marka tabanca, 12 balistik yelek ve binlerce kurşun ele geçirildi. Soruşturmanın devamında Oğuzhan Kalkan'ın depodan çaldığı mühimmatın bir kısmını, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2023'te Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekât polisi Yaşar Yıldırım'a sattığı, kalanını ise FETÖ üyeleriyle bağlantılı polis memuru Ali Menteşe'ye sattığı tespit edildi. Ali Menteşe'nin ise "Garson" kod adlı gizli tanığın dijital verilerinin tek başına delil olarak kabul edilmemesi kararı doğrultusunda tekrar görevine döndüğü, FETÖ bağlantısı nedeniyle Mart 2024'te Özel Harekât branşından çıkarıldığı öğrenildi.15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük ölçüde deşifre edilen ve hareket alanı daraltılan FETÖ, yeniden yapılanma çabalarını yurtiçi ve yurtdışındaki yöneticilerinin talimatlarıyla, deşifre olmamış kripto üyeler aracılığıyla sürdürüyor. Örgüt, güvenlik ve yargı boşluklarından faydalanarak, devletin içyapısını daha da zayıflatmayı planlıyor. FETÖ'ye bağlı personellerin, mahkemelerde "Garson" kod adlı gizli tanığın dijital verilerinin tek başına delil olarak kabul edilmemesi kararı doğrultusunda eski görevlerine döndükleri belirlendi. 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOlayla ilgili olarak Oğuzhan Kalkan, Yaşar Yıldırım ve Al Menteşe'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nün deposundan çalınan yüklü miktarda yüksek tesirli mühimmatların, FETÖ bağlantılı 2 eski özel harekât polisine satılması skandalı, örgütün suikast ve sabotaj eylemlerini hatırlattı. FETÖ'nün en dikkat çeken eylemlerinden biri, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikast olarak hafızalara kazındı. Bu suikast, örgütün içindeki kripto üyelerin tehlikesini gözler önüne sermişti.