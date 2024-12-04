SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

(CHP Genel Başkanı Özel'in 'İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır.' İfadeleri) Özgür Özel, başka devletlere söylenecek sözleri Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı söylüyor. İran'ı zayıflatma politikamız yok.

(Suriye'deki hareketlilik) Bu son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade ediyorlar. Türkiye tahrik etti iddiaları gerçek dışıdır.

Türkiye'nin çıkarları için Suriye'deyiz. Süreci takip ediyoruz. Rejim tarafından İdlib bölgesine saldırılar yapıldı.

Suriye'de verilen sözler tutulmadı. Rejim terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet ediyor. İşbirliği çok net.