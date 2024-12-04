AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: "Terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz" | Video
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Suriye'de verilen sözler tutulmadı. Rejim terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet ediyor. İşbirliği çok net." dedi.
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