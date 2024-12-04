AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: "Terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz" | Video

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Suriye'de verilen sözler tutulmadı. Rejim terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet ediyor. İşbirliği çok net." dedi.