Son dakika... MSB açıkladı: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!' notuyla yaptığı paylaşımda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!