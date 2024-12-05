PKK’ya Gürz-28 darbesi! 30 ilde eş zamanlı operasyon: 147 şüpheli yakalandı!

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-28' operasyonu yapıldı. Son 10 gündür jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında;

147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütünü, bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. "Terörle mücadele" bizim kırmızı çizgimizdir!

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "GÜRZ-28" operasyonlarında yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının:

◾Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek,

◾Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak,

◾Terör örgütüne finans sağlamak ve

◾Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri,

Uyuşturucu madde ile

Örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı