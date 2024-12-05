'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen “Gürz-28” operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:55
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi ile bir araya geldi | Video 05.12.2024 | 08:39
00:31
Gürz-28 operasyonlarında 147 terör örgütü mensubu yakalandı | Video 05.12.2024 | 08:39
05:20
04:57
'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı 05.12.2024 | 08:07
14:22
Dünya televizyonlarında ilk: A Haber Hama'da! 04.12.2024 | 22:30
00:35
Gaziantep'te çifte kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı 04.12.2024 | 19:14
19:12
00:23
Bakan Işıkhan, "Asgari ücret" süreci için gün verdi | Video 04.12.2024 | 15:20
01:50
Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 04.12.2024 | 12:33
12:04
00:49
02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 03.12.2024 | 19:36
36:37
Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video 03.12.2024 | 15:28
23:45
48:38
17:39
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 03.12.2024 | 11:31
31:55
00:11
19:49