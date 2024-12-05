'Gürz-28' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı 05.12.2024 | 08:07 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen “Gürz-28” operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 30 ilde son 10 gündür jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik "Gürz-28" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.