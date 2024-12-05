SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu

Dört yılı aşkın süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş'ın yaş haddinin dolmasıyla birlikte yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü, Selami Yıldız oldu. Uzun süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevi için ismi geçen ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Selami Yıldız, 17-25 Aralık Dönemi'nde FETÖ ile mücadelede başarısıyla öne çıkmıştı. Emniyet Genel Müdür (EGM) Yardımcılığı görevini de başarıyla yapan Selami Yıldız, FETÖ'ye karşı kararlılıkla mücadele yürüten isimlerin başında geliyor.



YILDIZ'IN İLK GÖREV YERİ İSTANBUL

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı rütbesi ile göreve başladı.

1994 yılında şark görevi için Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Şark görevinin ardından yeniden atandığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevine devam eden Selami Yıldız, 1998-2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. Yurt dışı görevinin dönüşünde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde suç örgütlerine karşı başarıyla görev yaptı. 2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü oldu.



HER GÖREVİNDE BAŞARILI OLDU

30 Haziran 2011 tarihinde İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Selami Yıldız, 2014 yılında Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 19 Ocak 2015 tarihinde ise Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu. 28 Ağustos 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve iyi derecede İngilizce bilen Selami Yıldız, İstanbul'da görev yaptığı dönemde FETÖ'ye karşı kahramanca mücadele etti.

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu



KAHRAMANLARI UĞURLAMIŞTI

Selami Yıldız, Adana İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında kahraman Özel Harekat Polisleri'ni Afrin'e uğurlamıştı. Sözlerine "Bu; hak ile batılın, küfür ile tevhidin, iman ile inkarın, haç ile hilalin savaşıdır" diyerek başlayan Selami Yıldız yaptığı konuşmayla takdir toplamıştı. Mesleki hayatı boyunca atandığı her görevde başarılarıyla anılan Selami Yıldız, 2023 yılında EGM İstihbarat Başkanı olduktan sonra terör örgütlerine yönelik titiz mesaisiyle çok sayıda başarılı operasyonun mimarı oldu.