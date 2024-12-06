SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu

FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine düzenlenen başarılı operasyonların mimarları arasındaki en önemli isimlerden biri olan EGM İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü oldu. Selami Yıldız, atandığı her görevde başarılarıyla anılan bir isim…